Europa vaccineert 'onacceptabel traag', zegt WHO

donderdag 1 april 2021 , 10:22

Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

KOPENHAGEN (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek geuit op de vaccinatiecampagnes in Europese landen. Die komen veel te traag van de grond, zegt regiodirecteur Hans Kluge. Hij noemt dat onacceptabel en pleit ervoor "iedere dosis die we op voorraad hebben" onmiddellijk te gebruiken. Ook moet de vaccinproductie volgens hem omhoog.

Kluge waarschuwt dat de huidige vaccinatiecampagnes mensen en overheden een "vals gevoel van veiligheid" kunnen geven. De WHO noemt de situatie in Europa "zorgelijker dan we in maanden hebben gezien". Het virus zou weer sneller om zich heen grijpen binnen alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van mensen boven de 80. Ouderen worden vaak met voorrang gevaccineerd en dat lijkt nu positieve gevolgen te hebben.

Veel andere Europeanen moeten nog wachten op hun inenting. "10 procent van de totale bevolking van de regio heeft 1 dosis van een vaccin gehad", zegt de WHO. 4 procent van de inwoners van de regio zou beide prikken hebben gehad. Die regio Europa van de WHO bestaat onder meer uit EU-lidstaten als Nederland, maar ook uit landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-Azië.

De organisatie wijst vlak voor Pasen ook op de risico's die gepaard gaan met de komende religieuze feestdagen. Dan gaan mensen naar verwachting vaker op pad en wordt ook meer afgesproken. Ook speelt mee dat de Britse variant van het virus volgens de WHO nu dominant is in de regio. Die mutant wordt volgens de organisatie sneller overdragen en heeft een grotere impact op de volksgezondheid.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/ANP/?b916a61. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.

Terug naar boven