ECB hoopt dat blokkade coronaherstelfonds snel wordt verholpen

woensdag 31 maart 2021 , 13:41

Bron: wikimedia/DXR

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Europese landen kunnen hopelijk in de tweede helft van het jaar gebruik gaan maken van het coronaherstelfonds van honderden miljarden euro's. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd. Ze hoopt dat de tijdelijke blokkade van de Europese steunregeling door een Duitse rechtszaak snel wordt afgehandeld.

Duitsland leek zich vorige week te voegen bij het twintigtal lidstaten dat zijn zegen al gaf. Maar het constitutioneel hof kwam tussenbeide. Het hof in Karlsruhe wil zich eerst buigen over bezwaren van tegenstanders, onder wie leden van het uiterst rechtse Alternative für Deutschland. Zij stellen dat het fonds de deur openzet naar het aangaan van gezamenlijke EU-schulden, en dat zouden de EU-verdragen niet toelaten.

Het enorme fonds van 672,5 miljard euro moet de EU uit de coronacrisis helpen. Het is deel van een pakket dat in totaal 750 miljard euro waard is. De kosten moeten onder meer gedekt worden met een Europese plasticbelasting, maar daarvoor moeten alle EU-landen toestemming geven.

Onlangs liet de Europese Commissie al weten niet bang te zijn voor echte vertraging. Brussel blijft erop rekenen dat alle EU-landen de inkomstenbronnen voor het fonds voor de zomer hebben goedgekeurd.

