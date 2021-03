Brussel naar EU-hof om onafhankelijkheid Poolse rechters

woensdag 31 maart 2021 , 15:10

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie klaagt Polen aan bij het Europees Hof van Justitie vanwege hervormingen van het rechtssysteem in het land. Die "ondermijnen" volgens EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het dagelijks EU-bestuur vraagt het hof ook de Poolse wet uit 2019 hierover op te schorten tot een definitieve uitspraak over de kwestie. De wet werd op 14 februari 2020 van kracht.

Reynders zegt dat Polen met de wet inbreuk pleegt op de Europese wetgeving. Naast het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, verhindert de wet ook Poolse rechtbanken om bepalingen van het EU-recht direct toe te passen, stelt de commissie. Er staan onder meer disciplinaire maatregelen in de wet. De Poolse regering ondergraaft de rechtsstaat door de rechtspraak naar haar hand te zetten, vindt de commissie al geruime tijd.

Polen heeft direct gereageerd op het commissiebesluit en stelt dat er geen juridische of feitelijke rechtvaardiging voor de rechtszaak is. Warschau was al gewaarschuwd dat een rechtszaak hen boven het hoofd hing. In januari maande de commissie de regering de zaak recht te trekken. Zo eiste Brussel dat Polen binnen een maand de tuchtkamer buiten werking zou stellen.

Die tuchtkamer van het Poolse hooggerechtshof kan rechters schorsen, korten op hun salaris of hun onschendbaarheid opheffen zodat ze kunnen worden vervolgd. Het parlement, waar de regeringspartijen de lakens uitdelen, kan zich met de samenstelling van die kamer bemoeien. "Het vooruitzicht voor rechters om een procedure tegemoet te kunnen zien in een orgaan waarvan de onafhankelijkheid niet gegarandeerd is heeft een ijzingwekkend effect en kan invloed op hun eigen onafhankelijkheid hebben", aldus de commissie. Rechters schrikken mogelijk terug voor uitspraken die de regering onwelgevallig zijn, in de wetenschap dat ze daarvoor kunnen worden afgestraft.

