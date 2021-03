Europese landen hanteren met Pasen extra coronabeperkingen

woensdag 31 maart 2021 , 8:10

Bron: Wikipedia/Rob984

AMSTERDAM (ANP) - Meerdere Europese landen hanteren tijdens de paasdagen extra beperkingen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. In tegenstelling tot de meeste landen die geen aanvullende maatregelen invoeren, waaronder Nederland, gelden in Italië, Spanje en Oostenrijk rond Pasen strengere regels.

Bijna heel Italië heeft op 3, 4 en 5 april te maken met een strenge lockdown. Niet-essentiële winkels zijn dan dicht, de horeca mag alleen open voor afhalen en scholen geven afstandsonderwijs. Mensen mogen alleen naar buiten voor werk of als ze een andere geldige reden hebben. Deze regels gelden al in de regio’s met veel coronabesmettingen.

Spanje beperkt van 1 tot en met 5 april reizen tussen de zeventien regio's. De autoriteiten willen voorkomen dat het coronavirus wordt verspreidt als mensen in andere regio’s op familiebezoek of op vakantie gaan. Interregionaal reizen mag alleen met een geldige reden, bijvoorbeeld wegens werk of om gezondheidsredenen. Het beleid levert de regering kritiek op omdat de landsgrenzen niet dichtgaan voor toeristen uit de Europese Unie.

Wenen en andere oostelijke regio's van Oostenrijk hanteren tussen 1 en 6 april een strenge lockdown. Veel winkels en verschillende bedrijven, waaronder kapperszaken en massagesalons, moeten dicht. Winkels met essentiële producten mogen wel openblijven. Daarnaast moet iedereen in deze periode zo veel mogelijk thuisblijven. Indien mogelijk werken mensen thuis en de scholen geven in de week na de lockdown digitaal les.

In Duitsland stond een zeer strenge paaslockdown op de agenda, met de strengste maatregelen tot dusver in het land, maar dit plan werd een dag na de aankondiging vanwege kritiek geschrapt. Het was onder meer de bedoeling dat van 1 tot en met 5 april niet-essentiële winkels dicht zouden blijven en mensen opgeroepen zouden worden thuis te blijven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak van "een verplichte paasrust".

Terug naar boven