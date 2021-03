Rusland en Oekraïne maken elkaar verwijten na oplaaien geweld

woensdag 31 maart 2021 , 12:31

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische en Oekraïense autoriteiten maken elkaar verwijten na het oplaaien van het geweld in Oost-Oekraïne. Daar zouden dit jaar al tientallen doden zijn gevallen. Oekraïne verwijt pro-Russische separatisten dat ze aan de lopende band de wapenstilstand negeren, maar volgens de Russische president Vladimir Poetin lokken juist de Oekraïners het geweld uit.

Poetin deed die uitspraak volgens het Kremlin tijdens een telefoongesprek met Europese leiders. Hij riep de machtshebbers in de Oekraïense hoofdstad Kiev op rechtstreeks te gaan praten met de separatisten. "De Russische zijde liet weten zich ernstig zorgen te maken over de escalatie van het gewapende conflict die wordt uitgelokt door Oekraïne", staat in een verklaring van het Kremlin die volgde op het gesprek.

Bij het conflict in Oost-Oekraïne zijn naar schatting zo'n 14.000 doden gevallen sinds 2014. In dat jaar kwam de regering van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj ten val na massaprotesten. Zijn opvolgers kozen voor een prowesterse koers. Rusland annexeerde vervolgens het Oekraïense schiereiland de Krim en in het oosten van Oekraïne brak een gewapende opstand uit.

In het gebied is sinds vorig jaar formeel een wapenstilstand van kracht, maar daarmee is de rust niet helemaal teruggekeerd. Oekraïense parlementariërs zeggen dat dit jaar al 26 militairen zijn gesneuveld. Scherpschutters zouden vorige week nog vier soldaten uit Oekraïne hebben doodgeschoten.

De Oekraïense legerleider Roeslan Chomtsjak beklaagde zich dinsdag over het "agressieve" beleid van Rusland tegenover zijn land. Hij zei dat Moskou bezig is met een geleidelijke troepenopbouw in de buurt van de Oekraïense grens. Rusland heeft volgens de topmilitair ook ruim 32.000 militairen gelegerd op de Krim en zou meer dan 28.000 gewapende separatisten aansturen.

