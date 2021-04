Thijs Reuten en Michiel Hoogeveen nieuwe Nederlandse leden Europees Parlement

donderdag 1 april 2021 , 14:00

Bron: Source: European Parliament

DEN HAAG (PDC) - Gisteren, op woensdag 31 maart, werden twee voormalig Europarlementariërs, Kati Piri (PvdA) en Derk Jan Eppink (JA21), beëdigd als nieuwe Tweede Kamerleden. Door hun vertrek uit het Europees Parlement komen hun partijgenoten Thijs Reuten (PvdA) en Michiel Hoogeveen (JA21) als hun opvolgers in Brussel terecht.

Piri was sinds 2014 een prominent lid van het Europees Parlement en kreeg vooral faam als Turkije-rapporteur. Zo stelde Piri in november 2018 voor de toetredingsgesprekken met Turkije te staken. Haar opvolger Reuten was eerder gemeenteraadslid van Amsterdam en politiek adviseur van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.

Eppink was pas sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement, maar verruilt Brussel nu voor Den Haag. Eppink en zijn opvolger Hoogeveen stapten in december samen met de andere fractieleden op bij Forum voor Democratie en sloten zich aan bij de nieuwe partij JA21.

De nieuwe Europarlementariërs zijn nog niet geïnstalleerd in het Europees Parlement. De Tweede Kamer moet daarvoor eerst hun geloofsbrieven controleren. Bij goedkeuring stuurt de voorzitter van de Tweede Kamer een geloofsbrief naar de voorzitter van het Europees Parlement. Het is een van de stappen die een kandidaat-Europarlementariër moet doorlopen om tot het Europees Parlement te worden toegelaten.

Bron: ANP, Trouw, Tweede Kamer

