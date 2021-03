Europarlementariërs Kati Piri en Derk Jan Eppink verruilen Brussel voor Den Haag

dinsdag 30 maart 2021 , 16:07

DEN HAAG (PDC) - Op woensdag 31 maart zullen twee Europarlementariërs, Kati Piri (PvdA) en Derk Jan Eppink (JA21), het Europees Parlement verruilen voor het Nederlands Parlement.

Piri is sinds 2014 een prominent lid van het Europees Parlement en was tevens Turkije-rapporteur. Zo stelde Piri in november 2018 voor de toetredingsgesprekken met Turkije te staken. Piri zal worden opgevolgd door partijgenoot Thijs Reuten.

Eppink is pas sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement, maar verruilt Brussel nu voor Den Haag. Eppinks plaats wordt ingenomen door zijn Europees parlementair assistent, Michiel Hoogeveen.

Bron: Trouw, Tweede Kamer

