Hoog Brussels bezoek voor Turkse president Erdogan

maandag 29 maart 2021 , 15:25

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaan volgende week samen op bezoek bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat hebben hun woordvoerders bekend gemaakt. De bijeenkomst in Ankara vindt op uitnodiging van Erdogan op 6 april plaats.

Tot enkele maanden geleden was de spanning tussen Brussel en Ankara om te snijden. In december nog was er sprake van strafmaatregelen tegen het land dat al sinds 1999 de status van kandidaat-lid van de EU heeft en daarnaast NAVO-bondgenoot is. Maar vorige week op hun onlinetop kwamen de 27 EU-leiders overeen de samenwerking met Turkije op te voeren als het land zich zo constructief blijft opstellen als de laatste maanden.

Zo is Turkije gestopt met het zoeken naar olie en gas in de wateren bij Griekenland en Cyprus en staat overleg met Cyprus, waarvan het noordelijke deel sinds 1974 door Turkije werd bezet, op de agenda.

In Brussel is vooralsnog niet bekend gemaakt welke onderwerpen zullen worden besproken. Maar naar verwachting zijn dat onder meer het uitbreiden van de douaneunie met Turkije en mogelijk nieuwe financiële steun van de EU voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

