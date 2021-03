Hofvijver maart 2021: 'de teloorgang van de volkspartij'

maandag 29 maart 2021 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - "De traditionele volkspartij is op sterven na dood. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bevestigt de reeds langer geleden ingezette trend dat de vanzelfsprekende dominantie van de christendemocratie en sociaaldemocratie afgebrokkeld is." Tot deze conclusie komen Gerrit Voerman en Jan Schinkelshoek na de Tweede Kamerverkiezingen in het vandaag verschenen maart-nummer van de Hofvijver.

In deze Hofvijver beschouwt Joris Larik de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk: "van lidstaat tot derde land, van partner tot rivaal." Daarnaast analyseert Sascha Hardt in "De Zaak Puigdemont en het Europees Mandaat" de nog onzekere positie van immuniteit in Europees Parlement, en bespreekt Mireille van Eechoud of de Europese Unie het voorbeeld van Australië zal volgen in haar aanpak van Big Tech.

Verder in het maart-nummer van de Hofvijver uitgebreid aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen in een speciale rubriek 'Na 17 maart' waar wetenschappers en politieke commentatoren aan het woord komen met hun reacties op de verkiezingen en de campagne.

