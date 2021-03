EU en VK zoeken verder naar oplossing voor getouwtrek om vaccins

zaterdag 27 maart 2021 , 7:34

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken zaterdag naar een uitweg uit hun ruzie over coronavaccins. Ze treffen elkaar opnieuw aan de onderhandelingstafel. Premier Mark Rutte heeft goede hoop op een oplossing.

Het VK is al een stuk verder met inenten dan de EU, die onder meer kampt met tegenvallende leveringen van de Brits-Zweedse vaccinfabrikant AstraZeneca. Ondertussen exporteerde de EU 21 miljoen vaccins naar het VK, terwijl er welgeteld nul in omgekeerde richting gingen, zeggen Brusselse bronnen. Om aan die scheve verhouding een eind te maken heeft de Europese Commissie de exportregels woensdag aangescherpt. Daarmee kan Brussel de export van ieder coronavaccin naar het VK tegenhouden.

De vaccins die in Leiden worden gemaakt voor AstraZeneca bijvoorbeeld. De fabriek van het Leidse bedrijf Halix staat in het middelpunt van het getouwtrek nu Halix toestemming heeft gekregen om voor de EU te produceren. Londen en Brussel moeten een vergelijk zien te vinden over wie er recht heeft op de vaccins die Halix al heeft gemaakt en de komende tijd gaat maken. Premier Rutte voorziet een overeenkomst "waarbij er uiteindelijk ongetwijfeld vaccins naar het VK gaan, maar waarbij je ook kijkt hoe we zorgen dat Europa weer zijn eerlijke deel krijgt".

Eerder deze week raakte Europa in rep en roer toen in Italië miljoenen Halix-vaccins leken te zijn gevonden die op weg zouden zijn naar het VK. AstraZeneca en Londen spraken dat fel tegen en ook Brussel hield het erop dat de vaccins een andere bestemming hebben.

