Joe Biden nodigt veertig leiders uit voor digitale klimaattop

WASHINGTON (ANP) - President Joe Biden heeft veertig leiders uitgenodigd voor de digitale klimaattop die de Verenigde Staten op 22 en 23 april organiseren. De conferentie wordt gelivestreamd, meldt het Witte Huis. Premier Mark Rutte is niet uitgenodigd.

Op de eerste dag van zijn presidentschap in januari liet Biden de VS terugkeren naar het klimaatakkoord van Parijs, waar zijn voorganger Donald Trump uit was gestapt. Enkele dagen later kondigde hij aan een conferentie met leiders van landen met grote economieën te organiseren om de klimaatcrisis te bezweren.

Volgens Washington vormt de bijeenkomst een belangrijke mijlpaal in aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow in november. Doel is de temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 graad te houden.

Veel landen hebben zich klimaatdoelen gesteld. De VS zullen tegen de tijd van de top een nieuwe "ambitieuze doelstelling" aankondigen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te dringen, aldus Biden. Hij vraagt andere leiders erover na te denken over hoe ze ook meer kunnen bijdragen.

Naast de leiders van de zeventien grootste economieën die samen goed zijn voor meer dan 80 procent van de mondiale uitstoot (en inkomen), worden ook regeringsleiders van landen uitgenodigd die "krachtig klimaatleiderschap" tonen, innovatief zijn op weg naar klimaatneutraliteit of wier land kwetsbaar is voor klimaatverandering.

Onder de genodigden zijn leiders van landen als China, Rusland, Japan, India, Australië, Brazilië, Canada, Bangladesh, Turkije, Indonesië, Israël, Mexico, Nigeria, Zuid-Afrika, Jamaica, Saudi-Arabië en Bhutan. In Europa zijn de leiders van Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië en Polen uitgenodigd, evenals de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese raad van regeringsleiders.

