Duitse grondwettelijk hof zet ratificatieproces Europees herstelfonds stop

vrijdag 26 maart 2021 , 16:48

Bron: PDC

BERLIJN (ANP/AFP/RTR) - Duitsland kan het enorme herstelfonds van 672,5 miljard euro dat de Europese Unie opzet om de coronacrisis te bestrijden, toch nog niet goedkeuren. Het Duitse grondwettelijke hof heeft het ratificatieproces bij de oosterburen stopgezet, omdat er op het laatste moment nog een bezwaar is ingediend door enkele individuen. Dat moet eerst worden behandeld. Wie de bezwaarmakers zijn is nog niet duidelijk, maar de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) had al aangegeven zich tegen de totstandkoming van het fonds te verzetten.

Eerder op vrijdag ging het Duitse hogerhuis, de Bundesrat, nog akkoord met het plan en donderdag stemde de Bondsdag al in. Dat was voor Duitsland, dat altijd een fel tegenstander is geweest van het aangaan van gezamenlijke schulden in de Europese Unie, een grote stap. De sociaaldemocratische minister van Financiën Olaf Scholz reageerde eerder op de dag nog blij en noemde het "een duidelijk signaal richting een solidair en sterk Europa".

Het herstelfonds werd eerder in het leven geroepen na zware onderhandelingen tussen de regeringen van de EU-lidstaten en is het belangrijkste onderdeel van een grotere serie coronamaatregelen van in totaal 750 miljard euro. De lidstaten kunnen alleen aanspraak maken op het fonds als ze een gedetailleerd herstelplan indienen in Brussel dat moet voldoen aan diverse voorwaarden, maar de instelling van het fonds moet nog wel door de lidstaten afzonderlijk worden goedgekeurd. De Nederlandse Tweede Kamer stemde vorige maand al in met het herstelfonds.

