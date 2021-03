Timmermans roept banken op leningen bio-industrie af te boeken

vrijdag 26 maart 2021 , 12:08

BRUSSEL (ANP) - Banken moeten sommige leningen aan niet-duurzame landbouw afschrijven, vindt Eurocommissaris Frans Timmermans. Dat is "superurgent" nu de landbouw de komende jaren snel moet overgaan op een duurzame werkwijze.

Timmermans, tweede man van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor klimaatzaken, roept in actualiteitenprogramma Zembla banken als de Rabobank op hun verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen om te voorkomen dat de wereld veel rijkdom aan planten- en diersoorten verliest en ook boeren daardoor in de knel komen, zoals dreigt als de intensieve landbouw niet snel aan banden wordt gelegd. Maar ook om hun klanten te beschermen. "Want vroeg of laat ben je die leningen dan echt kwijt. En wat zeg je dan tegen je spaarders?"

Brussel wil de Europese landbouw de komende jaren snel verduurzamen. Zo moet binnen tien jaar een kwart van de landbouw biologisch zijn. Dat is nu nog maar een fractie.

De Nederlandsche Bank waarschuwde vorige zomer al dat honderden miljarden aan investeringen van Nederlandse financiële instellingen gevaar kunnen lopen doordat de biodiversiteit onder druk staat. Zo lijden sommige teelten doordat insecten die planten bestuiven schaars worden. Van oudsher is vooral de Rabobank een belangrijke geldschieter voor de landbouw.

