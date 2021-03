Charles Michel: 'EU is gelukkig dat Amerika terug is, mr president Biden'

vrijdag 26 maart 2021 , 0:21

Bron: Wikimedia / Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America

BRUSSEL (ANP) - "Amerika is terug. En wij zijn gelukkig dat jullie terug zijn." Zo verwelkomde de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden bij de online top van EU-leiders. Het was voor het eerst sinds 2014 dat een president uit de VS weer direct overleg voerde met de EU-leiders. Zeven jaar geleden was Barack Obama in Brussel voor een EU-VS-top. Nu moesten de EU-leiders het doen met een gezicht op een beeldscherm aan de overkant van de Atlantische oceaan.

"Dit is een historische kans om onze samenwerking nieuw leven in te blazen", zei Michel. Onder voorganger Donald Trump zijn de trans-Atlantische verhoudingen zwaar verstoord, onder meer doordat Trump zijn land terugtrok uit een aantal belangrijke internationale organisaties en verdragen, waaronder het klimaatverdrag van Parijs. Met Biden lijkt de wind uit een andere hoek te waaien. Hij heeft een aantal van die breuken al hersteld en zo zijn de VS bijvoorbeeld weer terug in het klimaatverdrag. De verwachtingen in de EU zijn dan ook hooggespannen.

Premier Mark Rutte zei na afloop dat hij Biden al eerder heeft gesproken, toen hij Obama's vicepresident was. "Het is natuurlijk een sterke president die ook echt geankerd is, merk je, in de trans-Atlantische relatie en daar zeer aan gehecht is."

