Michel gooit agenda om, ECB-baas Lagarde aangeschoven bij EU-top

donderdag 25 maart 2021 , 20:31

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, en Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe zijn aangeschoven bij de videovergadering van de EU-leiders. Voorzitter Charles Michel heeft besloten de agenda van de tweedaagse top om te gooien, zodat de 27 langer kunnen overleggen over de vaccinatieproblematiek.

Of dat nog donderdagavond gebeurt of wordt verschoven naar vrijdagmorgen, waarop de eurotop eigenlijk zou plaatsvinden met alle leiders, ook die van niet-eurolanden, is niet duidelijk. Later op de avond belt ook nog de Amerikaanse president Joe Biden in.

De leiders discussiëren eerst nog over de internationale rol van de euro. De Europese Unie wil het gebruik van de euro wereldwijd stimuleren, vooral in strategische sectoren als energie, grondstoffen en voedsel. Al er internationaal meer wordt geïnvesteerd en gehandeld in euro’s beschermt de EU zich beter tegen ernstige verstoringen in de voorziening van olie, gas of levensmiddelen. De EU streeft naar meer strategische autonomie.

