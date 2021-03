EU-parlement stemt voor snelle behandeling van het coronapaspoort

donderdag 25 maart 2021 , 16:49

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement gaat een versnelde procedure toepassen voor het certificaat dat vrij reizen in de EU deze zomer mogelijk moet maken. Met 468 stemmen voor, 203 tegen en 16 onthoudingen stemde het parlement voor de urgentieprocedure.

De Europese Commissie heeft de 27 EU-landen vorige week voorgesteld een gratis 'coronacertificaat', digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, te ontwikkelen. Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft. Een meerderheid van het parlement is voor het snel opzetten van een door de landen wederzijds erkend certificeringssysteem, waarbij de persoonsgegevens en medische data wel goed beschermd moeten zijn.

Jeroen Lenaers, lid van de CDA-fractie in het Europees Parlement, is blij met de ruime meerderheid voor de spoedprocedure. "Nu kunnen we direct aan de slag. Een certificaat dat in alle 27 EU-landen erkend wordt, kan een hoop bureaucratische rompslomp voorkomen. Dat is een belangrijke stap om weer vrij te kunnen reizen in Europa en van groot belang voor mensen in bijvoorbeeld grensregio's. Wij gaan er bij de behandeling wel op letten dat er geen centrale opslag komt van de gegevens, alle privacygevoelige gegevens moeten in handen blijven van de landen zelf."

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) hikt aan tegen de grote haast van het plan en stemde tegen het voorgestelde EU-vaccinatiepaspoort. "Volstrekt onduidelijk is wat de status van dit certificaat is op de lange termijn", zegt hij. "Wat zijn de gevolgen voor degenen die niet ingeënt zijn, zoals gewetensbezwaarden? Gaan we voor hen actieve participatie aan de samenleving langdurig afhankelijk maken van testuitslagen? En wie betaalt die dan? Een nieuwe tweedeling dreigt."

Terug naar boven