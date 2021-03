Von der Leyen: 4,1 procent EU-burgers volledig gevaccineerd

donderdag 25 maart 2021 , 19:19

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - In totaal ongeveer 44 miljoen EU-burgers hebben tot nu toe minstens één Covid-19-prik gehad. Van hen zijn ruim 18 miljoen mensen ook voor de tweede keer gevaccineerd, zoals voorgeschreven. Dat is 4,1 procent van de bevolking van de Europese Unie, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt op de top van de 27 EU-leiders.

De EU heeft meer coronavaccins uitgevoerd dan zelf toegediend. Sinds 1 december verlieten 77 miljoen doses van de felbegeerde middelen tegen Covid-19 de EU, om verscheept te worden naar 33 verschillende landen. Daarvan gingen er 21 miljoen naar het Verenigd Koninkrijk, zegt een EU-bron tegen persbureau AFP. Dat is dubbel zoveel als eerder gemeld. Londen en Brussel touwtrekken al maanden over de vaccins, en verwijten elkaar over en weer 'vacinnationalisme'.

De EU heeft zelf tot eind deze week 88 miljoen doses ontvangen van de farmaceuten met wie de commissie namens de lidstaten de aankoopcontracten heeft onderhandeld. Von der Leyen rekent erop dat de teller nog voor eind maart op 100 miljoen staat.

Voor het tweede kwartaal rekent Brussel op de levering van 360 miljoen toegezegde doses. Daar zitten 55 miljoen doses van het Janssen-vaccin bij, waarvan maar één prik nodig is. In totaal is dat genoeg voor meer dan 200 miljoen EU-burgers.

De commissie heeft zich ten doel gesteld dat voor het einde van de zomer 70 procent van de ongeveer 250 miljoen volwassen inwoners van de EU is ingeënt.

