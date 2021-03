Online EU-top begonnen mét net geteste premier Rutte

donderdag 25 maart 2021 , 14:55

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de Europese Unie zijn begonnen aan hun elfde onlinetop sinds de uitbraak van de corona-epidemie. Premier Mark Rutte en zijn collega's wilden eigenlijk weer eens in Brussel bijeenkomen, maar dat zit er nog niet in nu het virus in veel EU-landen weer om zich heen grijpt.

Rutte kampt zelfs met een uitbraak in zijn kabinet, al werd hijzelf negatief getest. De besmetting van minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Mona Keijzer hinderen de premier niet bij zijn deelname aan de top, waarvoor hij dus vanuit Den Haag inbelt.

De 27 EU-leiders beginnen de traditionele voorjaarstop met het gebruikelijke gesprekje met de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli. Daarna gaan ze direct door met de problematiek rond de vaccinatie van de Europese bevolking, die door de trage leveringen van bepaalde coronavaccins niet zo vlot loopt als waar op was gerekend.

Ze buigen zich ook over de export van vaccins, waarop de Europese Commissie haar greep wil versterken omdat de EU wel veel uitvoert maar er zelf bekaaid vanaf zou komen. Nederland en een aantal andere landen voelen daar weinig voor, maar kunnen dat niet tegenhouden. Nederland zal pleiten voor uiterst terughoudend gebruik, zeggen EU-bronnen.

Over het 'vaccinnationalisme' dat die exportbeperkingen volgens de commissie ingeeft, kunnen de EU-leiders mogelijk ook meteen de Amerikaanse president Joe Biden spreken, die in de avond inbelt. Ze zullen dan echter vooral het weer aanhalen van de banden tussen de VS en de EU bespreken. Ook de omgang met rivalen als China en Rusland zal aan de orde komen, verwachten diplomaten.

Ook de moeizame verstandhouding met buur Turkije staat op de agenda. De EU-leiders spraken in december nog af verdere strafmaatregelen voor te bereiden. Maar die zijn voorlopig de ijskast ingegaan, nu de regering in Ankara een vriendelijker toon aanslaat en bijvoorbeeld overleg zoekt met EU-lidstaat Griekenland. EU-buitenlandchef Josep Borrell stelt "een dubbelspoor" voor dat straf en beloning belooft afhankelijk van het gedrag van Turkije.

Rutte en zijn collega's buigen zich daar donderdag over en dat kan wel wat tijd kosten. Cyprus, dat veel met Turkije te stellen heeft, vindt de plannen te slap. Borrell rekent er niettemin op dat de EU-leiders "dit positieve momentum" zullen willen aangrijpen en erop voortbouwen, zei hij voor hij de leiders erover zou bijpraten.

