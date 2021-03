Honderden miljarden nodig voor uitrol 5G in Europa

donderdag 25 maart 2021 , 9:27

BRUSSEL (ANP/RTR) - Er is de komende vijf jaar 300 miljard euro nodig om het mobiele 5G-netwerk in de hele Europese Unie aan te leggen. Dat stelt een onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van een Europese lobbyorganisatie voor telecombedrijven. De Europese Unie wil onder meer investeren in het snelle mobiele 5G-netwerk om de economie een duwtje in de rug te geven bij het herstel na de coronacrisis.

De Europese telecombedrijven zijn nog terughoudend geweest bij hun investeringen in 5G omdat er veel geld mee gemoeid is. Zeker bij de snelste variant van het netwerk reiken de golven van de zendmasten veel minder ver dan bij 4G en dus zijn er veel meer van die masten nodig. Tegelijkertijd zijn pogingen van de sector om door middel van fusies grotere bedrijven te vormen die van kostenvoordelen kunnen profiteren, op de strenge Europese mededingingsregels gestuit.

Om heel de EU te voorzien van een dekkend netwerk van de tragere vorm van 5G is volgens het rapport 150 miljard euro nodig. Voor de snellere variant, het zogeheten gigabitnetwerk, is het dubbele nodig.

Om die enorme investering lonend te maken zouden overheden en toezichthouders de sector kunnen helpen met bijvoorbeeld de mogelijkheid voor telecombedrijven om op vrijwillige basis infrastructuur te delen. Daardoor zou de aanleg van het netwerk sneller kunnen gaan, terwijl de invloed op het milieu kleiner is en de kosten lager blijven. Ook zouden de regels voor samenwerking tussen telecomproviders kunnen worden versoepeld.

Ten slotte oppert het rapport de verkoop van data die via het netwerk van de telecombedrijven verloopt, net als techreuzen als Facebook en Google doen. Die bedrijven liggen echter steeds nadrukkelijker onder vuur vanwege hun gebruik van data.

