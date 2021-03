AstraZeneca vraagt akkoord EU voor productie bij Halix in Leiden

woensdag 24 maart 2021 , 21:24

BRUSSEL/LEIDEN (ANP) - Het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca heeft Europese goedkeuring gevraagd voor de productie van zijn coronavaccin bij Halix in Leiden. AstraZeneca diende een verzoek in bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, aldus de Eurocommissaris voor Gezondheid, Stella Kyriakides.

Een snelle goedkeuring zou kunnen leiden tot de eerste leveringen aan de Europese Unie tegen het einde van deze maand, verwacht de Eurocommissaris. Het EMA zal de beoordeling in een versnelde procedure deze week doorvoeren, aldus Kyriakides. "Als het proces zo soepel verloopt als verwacht, hopen we al deze maand leveringen vanuit deze productielocatie te zien", zei ze.

AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken. Zelfs het fors teruggeschroefde doel om vóór april 30 miljoen doses te leveren is nog ver uit zicht, zegt de Europese Commissie. De leveringen vallen tegen omdat de productie in een Belgische fabriek hapert, voerde AstraZeneca aan.

Maar in het contract van de vaccinfabrikant met de EU staan vier fabrieken vermeld, wierp de commissie tegen. De twee toegezegde Britse fabrieken draaien nog steeds alleen voor het Verenigd Koninkrijk, dat volgens AstraZeneca voorrang heeft. En voor het Leidse Halix vroeg AstraZeneca maar geen goedkeuring aan. Waarom het bedrijf daarmee zo lang wachtte, wil het niet zeggen.

EU-bronnen verwachten het fiat van het EMA nog deze of uiterlijk volgende week. In afwachting daarvan touwtrekken Londen en Brussel over wie er recht heeft op de Leidse productie.

