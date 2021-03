Kemphanen Brussel en Londen: samenwerken tegen pandemie geboden

woensdag 24 maart 2021 , 19:22

Bron: European Commission

LONDEN/BRUSSEL (ANP) - De derde golf van de coronapandemie laat weinig ruimte voor getouwtrek om coronavaccins, erkennen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In een gezamenlijke verklaring na overleg over hun meningsverschillen in de strijd tegen het virus spreken ze uit dat samenwerking tussen de EU en het VK nu al helemaal geboden is.

"We worden geconfronteerd met dezelfde pandemie", stellen de Britse regering en de Europese Commissie vast. "De derde golf maakt samenwerking tussen de EU en het VK nog belangrijker." Londen en Brussel wijzen erop dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Benodigdheden voor een vaccin worden vaak op heel verschillende plaatsen gemaakt en nog weer ergens anders bijeengebracht. Ze reizen soms de hele wereld over voor ermee kan worden geprikt.

Daarom hebben de commissie en de Britse regering besproken "wat we nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat de verstandhouding tussen het VK en de EU inzake Covid-19 voor beide partijen gunstig is. We werken aan specifieke stappen die we kunnen nemen op de korte, middellange en lange termijn om een win-win-situatie te scheppen en de vaccinaanvoer voor al onze burgers te vergroten."

Om de pandemie te bedwingen en klaar te zijn voor een volgende zijn "uiteindelijk openheid en mondiale samenwerking cruciaal", menen de EU en het VK. Brussel verwijt Londen juist een gebrek aan openheid. De Britten zouden ervoor hebben gezorgd dat er geen coronavaccin het land uitgaat, terwijl er omgekeerd al 10 miljoen vaccins van EU-makelij naar het VK zijn geëxporteerd. De commissie scherpt de regels voor de export nu aan om "wederkerigheid" af te dwingen.

De EU en het VK zijn het onder meer oneens over wie recht heeft op de vaccins die het Leidse Halix maakt voor AstraZeneca. Brussel vindt dat het leeuwendeel naar de EU moet gaan.

