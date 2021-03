BNR: Nederland en Spanje willen af van vetorecht in EU

woensdag 24 maart 2021 , 17:36

MEDIAWATCH - Nederland en Spanje willen af van het veto-recht in de Europese Unie. Demissionair premier Rutte en de Spaanse premier Pedro Sanchez schrijven dat in een voorstel aan hun collega-regeringsleiders. Dat meldt BNR.

Het vetorecht van individuele lidstaten hindert voortgang op belangrijke thema's. Mark Rutte en zijn Spaanse collega Sanchez pleiten voor een systeem waarin de stem van een gekwalificeerde meerderheid doorslaggevend is.

"Opmerkelijk dat de VVD een sterker slagkrachtig Europa voorstaat", zegt Europa-verslaggever Stefan de Vries. "Nederland wil dat de EU een 'global player' wordt en daar is autonomie voor nodig." Dat Nederland hierin samen met Spanje optrekt heeft volgens De Vries verschillende redenen. Spanje is net als Nederland een groot voorstander van een open economie die de onderlinge handel bevordert. En voor Nederland is het weer eens wat anders dan alleen maar optrekken met de 'vrekkige vier'.

