President Biden schuift aan bij digitale top EU-leiders

BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden schuift donderdag aan bij de digitale top van de regeringsleiders van de Europese Unie. Biden zal met premier Mark Rutte en zijn EU-collega's bespreken hoe de Verenigde Staten en de EU in het vervolg nauwer kunnen samenwerken.

De voorzitter van de raad van regeringsleiders, Charles Michel, had Biden uitgenodigd. Michel "kijkt ernaar uit POTUS te verwelkomen. Tijd om ons transatlantische bondgenootschap weer op te bouwen."

Onder de vorige president Donald Trump zijn de VS en de EU, vanouds nauwe bondgenoten, wat uit elkaar gedreven. Maar Biden maakte van meet af aan duidelijk de banden weer te willen aanhalen.

Biden zal de EU-leiders deelgenoot maken van "zijn wens om de betrekkingen tussen de VS en de EU nieuw leven in te blazen", laat het Witte Huis weten. Ook wil hij samen optrekken in de strijd tegen het coronavirus, klimaatverandering aanpakken en de onderlinge handel, de omvangrijkste ter wereld, verdiepen. Verder zal Biden de omgang met China en Rusland aansnijden "en andere gedeelde belangen in het buitenlandbeleid".

De EU-top staat vooral in het teken van de strijd tegen het coronavirus en de haperende inentingscampagne. De VS speelt daarin ook geen goede rol, stelde Michel onlangs nog. Hij hekelde het Amerikaanse verbod op de export van coronavaccins. De EU, die zelf wel tientallen miljoenen vaccins exporteert, zou bijvoorbeeld graag zien dat de VS vaccins van AstraZeneca naar Europa laat gaan.

