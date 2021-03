EU eist leeuwendeel coronavaccins op uit Leidse fabriek

dinsdag 23 maart 2021 , 18:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk touwtrekken over de coronavaccins van AstraZeneca uit een Leidse fabriek. Het leeuwendeel daarvan moet naar de EU gaan, houdt Brussel volgens ingewijden vol.

De Europese Commissie wil haar greep op de export van vaccins versterken omdat de haperende aanvoer het inenten ophoudt. Uitvoer kan nu al worden tegengehouden als de fabrikant de EU nog vaccins schuldig is. Maar de commissie wil vaccins bijvoorbeeld ook kunnen vasthouden als het ontvangende land al veel verder op streek is met zijn vaccinatiecampagne, kondigde zij vorige week aan. Daarbij noemde zij uitdrukkelijk het Verenigd Koninkrijk, dat een flinke voorsprong heeft op de EU en miljoenen vaccins uit de EU heeft geïmporteerd.

De wedijver tussen Londen en Brussel draait nu om Leiden, waar een fabriek staat die vaccins maakt voor AstraZeneca. De farmaceut beloofde zowel de Britten als de EU dat Halix voor hen aan de slag zou gaan. Maar nu de EU nog tientallen miljoenen vaccins tegoed heeft, dreigt zij te beletten dat vaccins naar het Verenigd Koninkrijk gaan.

Met een gelijke verdeling neemt de EU geen genoegen, zeggen Brusselse bronnen tegen persbureau Bloomberg. Brussel zou erop wijzen dat de EU veel meer inwoners telt dan het Verenigd Koninkrijk en met inenten ruim achter ligt.

Halix krijgt naar verwachting donderdag toestemming om vaccins aan de EU te leveren.

De Europese Commissie presenteert woensdag haar plannen voor strengere regels voor de vaccinexport, waarna de EU-leiders ze donderdag kunnen bespreken op hun videotop. Nederland zou volgens meerdere Brusselse media een bemiddelende rol kunnen spelen tussen Londen en Brussel. Nederland is traditioneel terughoudend voor ingrijpen in het handelsverkeer.

Als Halix vaccins wil uitvoeren naar het VK of een ander land buiten de EU, moet het Nederland om toestemming vragen. Nederland licht over zijn besluit de commissie in, die het laatste woord heeft.

