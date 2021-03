Europees Parlement waarschuwt: Chinese sancties krijgen gevolgen

maandag 22 maart 2021 , 16:45

Bron: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

BRUSSEL (ANP) - De sancties die China heeft opgelegd aan Europarlementariërs en onder anderen Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zullen niet zonder gevolgen blijven, waarschuwt het Europees Parlement. Voorzitter David Sassoli noemt de strafmaatregelen "onaanvaardbaar". De getroffen Europarlementariërs doen gewoon "hun democratische plicht".

De EU moet de Chinese sancties niet over haar kant laten gaan, vinden de christendemocraten in het EU-parlement. Ze roepen EU-buitenlandchef Josep Borrell op om op zijn beurt weer Chinese functionarissen te straffen. China reageerde juist op EU-sancties tegen Chinezen die volgens Brussel een aandeel hebben in de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid.

Terug naar boven