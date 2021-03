Europese deskundigen naar Rusland voor Spoetnik-V coronavaccin

maandag 22 maart 2021 , 15:14

Bron: WikiMedia/Meghas

AMSTERDAM/MOSKOU (ANP/AFP) - Deskundigen van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam gaan volgende maand naar Rusland voor hun onderzoek naar het Russische coronavaccin Spoetnik-V.

Ze gaan in Rusland de klinische proeven bespreken die daar zijn uitgevoerd met Spoetnik-V, aldus de Russische minister van Volksgezondheid. De komst van het EMA-team staat gepland op 10 april. Het EMA bekijkt of Spoetnik-V op de Europese markt kan worden toegelaten.

Het EMA beoordeelt het Russische vaccin sinds begin maart in een versnelde procedure. Dit betekent dat experts de onderzoeksgegevens al bestuderen voordat het dossier compleet is. Op deze manier kunnen ze sneller oordelen of het middel geschikt is voor de Europese Unie.

