Nieuwe EU-regels tegen belastingontwijking via digitale platforms

maandag 22 maart 2021 , 14:52

BRUSSEL (ANP) - Europese digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 verplicht de inkomsten die bedrijven of individuen van binnen en buiten de EU met de verkoop van producten en diensten op hun digitale marktplaatsen halen aan de belastingdienst door te geven. De nationale belastingdiensten worden verplicht die informatie automatisch te delen met de andere lidstaten.

De EU-lidstaten zijn het maandag eens geworden over de maatregel om het handelaren die via een onlinemarktplaats verkopen moeilijker te maken belasting te ontduiken. Een groeiend aantal ondernemers maakt gebruik van digitale platforms om spullen aan de man te brengen, maar geeft de inkomsten daarvan vaak niet op, vooral als die zijn behaald op een platform dat in een ander land is gevestigd. Daardoor hebben deze ondernemers een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van traditionele handelaars en lopen de lidstaten belastinginkomsten mis.

Volgens minister van Financiën João Leão van Portugal, dat tijdelijk EU-voorzitter is, zal de nieuwe regel ervoor zorgen dat verkopers op onlinemarktplaatsen hun eerlijke aandeel in belastingen meebetalen. "En dat is vooral welkom in een tijd waarin meer en meer handel online plaatsvindt en de coronacrisis de openbare financiën onder druk zet."

