Britten willen vaccins uit Nederlandse fabriek delen met EU

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk is bereid tot een compromis om te voorkomen dat de Europese Unie de export van vaccins naar het land blokkeert. De Britten staan open voor het delen van AstraZeneca-vaccins die worden geproduceerd in een fabriek in Leiden, bericht de krant The Times op basis van anonieme bronnen.

De Britse regering zou met zo'n gebaar willen voorkomen dat de EU besluit de vaccinexport naar het Verenigd Koninkrijk aan banden te leggen. Het ergert Brussel dat AstraZeneca tot dusver minder vaccins kon leveren dan eerder was afgesproken. Er is volgens ingewijden onder meer discussie ontstaan over de Nederlandse Halix-fabriek, die nog niet op de lijst staat van goedgekeurde leveranciers voor de Europese markt.

Door het uitblijven van die toestemming kunnen de AstraZeneca-vaccins uit die fabriek nog niet worden gebruikt in de EU. Farmaceut AstraZeneca verwacht volgens een intern document dat is ingezien door persbureau Reuters dat de EU op 25 maart groen licht geeft voor het gebruik van in Leiden geproduceerde middelen.

De Leidse producent wordt als leverancier genoemd in contracten die AstraZeneca sloot met de EU en het Verenigd Koninkrijk. The Times schrijft dat de Nederlandse fabriek binnenkort naar verwachting miljoenen doses beschikbaar zal hebben. Premier Boris Johnson beslist uiteindelijk persoonlijk of onderhandeld zal worden over de verdeling van die vaccins.

Johnson zou zijn ministers ondertussen opdracht hebben gegeven zich niet al te fel uit te laten over het vaccinconflict. Hij vreest dat een forse ruzie een Europees exportverbod juist dichterbij kan brengen. The Times schrijft dat de Britse compromisbereidheid wel grenzen heeft. Het zou niet de bedoeling zijn om vaccins naar de EU te sturen die in het Verenigd Koninkrijk worden geproduceerd.

De Britse premier zoekt ook persoonlijk contact met Europese leiders om steun te zoeken. Hij hoopt naar verluidt dat EU-lidstaten bereid zijn een mogelijke exportstop tegen te houden. De krant Financial Times bericht dat Mark Rutte zijn Britse collega al aan de lijn heeft gekregen.

Nederland heeft volgens The Times een voortrekkersrol genomen bij de zoektocht naar een compromis. Den Haag wil volgens bronnen van de krant dat de Europese Commissie, het Verenigd Koninkrijk en AstraZeneca om de tafel gaan om een oplossing te zoeken. Nederland zou worden gesteund door landen als België, Ierland, Zweden en Polen.

