EU straft elf coupplegers Myanmar

Bron: Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen elf mensen die zij verantwoordelijk houdt voor de staatsgreep in Myanmar en het neerslaan van de protesten daartegen. Het gaat alsmaar slechter in het Zuidoost-Aziatische land, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Het leger, dat begin februari weer de macht greep in Myanmar, probeert de protestbeweging tegen de coup met harde hand te kop in te drukken. Dat geweld eiste al honderden levens. Een "ondraaglijk" aantal inmiddels, vindt de Duitse buitenlandminister Heiko Maas, die maandag met minister Stef Blok en hun andere EU-collega's strafmaatregelen tegen Myanmar heeft afgesproken. De gestraften mogen niet langer de EU in en kunnen niet meer bij geld dat ze daar kunnen hebben ondergebracht.

De EU waakt voor sancties die de Myanmarese bevolking raken, maar wil proberen de inkomsten van het leger af te knijpen. Mogelijk beslissen de buitenlandministers bedrijven aan te pakken die in handen zijn van de strijdkrachten.

