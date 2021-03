EU-top verplaatst naar online vanwege toename coronagevallen

zondag 21 maart 2021 , 9:24

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Europese regeringsleiders zullen donderdag en vrijdag niet bijeenkomen in Brussel, zoals eerder was gepland. Ze spreken elkaar in plaats daarvan online, via een videoverbinding. Vanwege het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in veel EU-landen heeft voorzitter Charles Michel van de Europese Raad besloten de fysieke vergadering te schrappen.

De pandemiebestrijding is het belangrijkste agendapunt voor de top, in het bijzonder het versnellen van de vaccinaties tegen het coronavirus. De EU kampt onder meer met tegenvallende leveringen van het AstraZeneca-vaccin.

