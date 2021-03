Von der Leyen: EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden

zaterdag 20 maart 2021 , 11:02

BRUSSEL (ANP/AFP) - Als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins levert aan de Europese Unie, kan de EU de export ervan aan andere landen verbieden. Dat dreigement heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog eens duidelijk geuit in een interview dat is verschenen in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke.

"We hebben de optie om geplande exporten te verbieden", zei Von der Leyen. "Dit is de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa na, voordat je levert aan andere landen."

De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren. Volgens de commissievoorzitter is in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 30 procent geleverd van de 90 miljoen doses die contractueel zijn overeengekomen. Tegelijkertijd voldeed AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle verplichtingen. Het vaccin is in dat land ontwikkeld, in samenwerking met de universiteit van Oxford.

De EU-leiders bespreken de kwestie volgende week. De EU besloot eerder al het toezicht op de handel in vaccins aan te scherpen. Bedrijven zijn verplicht hun exportplannen te melden.

Terug naar boven