Reisbranche: coronapaspoort cruciaal voor echt herstel

vrijdag 19 maart 2021 , 19:10

Bron: Europees Parlement/?

DEN HAAG (ANP) - De reisbranche denkt dat een zogenoemd coronapaspoort voor echt herstel in de hard getroffen sector kan zorgen. Reizigers kunnen die krijgen als ze zijn gevaccineerd tegen corona, recent negatief zijn getest of voldoende antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt. Volgens directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR moet er zo snel mogelijk een dergelijk document komen.

Oostdam roept overheden en autoriteiten dan ook op tot spoed met de invoering van een coronapaspoort. "Waar een wil is, is een weg. We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar de normale situatie", zegt de ANVR-directeur.

Eerder maanden ook al luchtvaartmaatschappijen en luchthavens tot haast met een coronapas. Met het certificaat moeten mensen binnen de Europese Unie weer vrij kunnen reizen. Belangenorganisaties voor de luchtvaartsector roepen de Europese Commissie op om in ieder geval voorafgaand aan de drukke zomermaanden een werkbaar systeem in te voeren.

Dat paspoort moet helpen om de reisbranche perspectief te geven voor de zomerperiode. Er wordt gehoopt dat er een versoepeling van de reisbeperkingen voor de zomer komt, want de sector is naar eigen zeggen volledig klaar om de zaken weer veilig en coronaproof op te pakken. Nu worden niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland nog strikt afgeraden.

"Iedereen staat klaar om weer aan de bak te gaan. Laten we hopen dat mensen dan weer gaan boeken. Het is een kwestie van prikken, prikken, prikken. Ik heb er een positief gevoel over", stelt topman Steven van der Heijden van reisorganisatie Corendon. Topman Mattijs ten Brink van branchegenoot Sunweb zegt al heel lang te hebben gepleit voor een versoepeling. "We zijn al heel lang bezig om te laten zien dat het veilig kan."

Ook bij reisaanbieder TUI is er hoop op herstel door de vaccinaties en het coronapaspoort. "We zijn er absoluut klaar voor, met alle coronaprotocollen op zijn plaats", laat een woordvoerder van TUI weten.

Bij Riksja Travel, dat zich vooral richt op individuele reizen, klinkt een vergelijkbaar geluid. "Wij wachten met smart. We zijn al maanden druk bezig geweest met coronaproof reizen. Mensen zijn klaar om te gaan boeken", verklaart topvrouw Fenny Koppen van Riksja. Zij zegt een coronapaspoort "te zullen omarmen".

