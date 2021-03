'Meer dan 1 miljoen coronadoden in Europa'

vrijdag 19 maart 2021 , 18:15

LONDEN (ANP/RTR) - Europa is het eerste continent waar officieel meer dan 1 miljoen mensen aan het coronavirus zijn overleden, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Volgens het persbureau zijn er 1.000.062 Europeanen gestorven aan Covid-19.

Het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Italië, Spanje en Frankrijk hebben de meeste besmettingen en coronadoden in Europa. De 51 landen die Reuters meetelt hebben volgens het persbureau 35,5 procent van de wereldwijde coronadoden geregistreerd. 30,5 procent van alle geregistreerde besmettingen was in Europa.

Niet alle statistiekwebsites melden dat er meer dan 1 miljoen coronadoden zijn in Europa. Vaak gebruiken verschillende instituten andere data, waardoor het aantal besmettingen, doden en gevaccineerden niet altijd hetzelfde is.

Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen wereldwijd is waarschijnlijk hoger. Dit komt omdat niet iedereen met klachten zich wil of kan laten testen. Daarnaast konden landen aan het begin van de coronapandemie slechts beperkt coronatesten uitvoeren.

