Hongaarse premier Orbán breekt definitief met christendemocraten

BRUSSEL (ANP) - De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán snijdt de banden met de Europese christendemocraten definitief door. De stap maakt een eind aan de steeds moeizamer samenwerking tussen Orbáns Fidesz en partijen als het CDA. Die zaten meer en meer met Orbán, bij wie ze autoritaire trekken bespeuren, en zijn partij in hun maag.

Fidesz stapte vorige maand al uit de christendemocratische fractie in het Europees Parlement, die op het punt stond de Hongaren aan te pakken. Dat een van hen de Duitse fractieleider Gestapomethoden aanwreef, maakte de maat voor de fractiegenoten vol.

Maar de Hongaarse regeringspartij bleef nog deel uitmaken van de Europese politieke familie van christendemocraten, de Europese Volkspartij. Dat sloot een verzoening en terugkeer in de verre toekomst nog niet uit, klonk het in Brussel.

De EVP had Fidesz al geschorst, maar werd het maar niet eens over verdere stappen. Nu vindt de partij het zelf "tijd om afscheid te nemen", zo twittert Orbáns minister van Familiezaken. EVP-leider Donald Tusk, die de Hongaren al langer liever kwijt dan rijk was, is er niet rouwig om. "Fidesz heeft de christendemocratie verlaten", constateert hij. "In werkelijkheid heeft zij dat al vele jaren geleden gedaan."

