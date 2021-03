Brussel voert druk op AstraZeneca om vaccinleveringen op

donderdag 18 maart 2021 , 13:26

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie voert de druk op AstraZeneca op om de vaccins te leveren die contractueel zijn vastgelegd. Het dagelijks EU-bestuur begint een formele procedure om tot een oplossing te komen in het conflict met de Zweeds-Britse farmaceut over de achterblijvende leveringen van hun Covid-19-vaccins aan de Europese Unie, aldus een woordvoerder.

In het contract dat de commissie in naam van de 27 lidstaten met AstraZeneca heeft gesloten is een geschillenregeling opgenomen waar Brussel nu gebruik van gaat maken. In overleg met de lidstaten zal er "snel" een brief de deur uit gaan waarin het bedrijf wordt "uitgenodigd" binnen twintig dagen rond de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen. De woordvoerder wilde niet ingaan op de mogelijkheid tot juridische stappen als dit niets oplevert. "We zullen zien waar deze eerste stap toe leidt."

Na geruzie over het achterblijven van de leveringen aan de EU in het eerste kwartaal, is Brussel nu boos over de aankondiging vorige week van het bedrijf dat ook het tweede kwartaal niet kan worden geleverd waar de EU op rekende.

