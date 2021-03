Voorlopige verkiezingsuitslag: winst voor VVD en D66, twee EP'ers naar Tweede Kamer

donderdag 18 maart 2021 , 10:30

DEN HAAG (PDC) - Uit de voorlopige verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer blijkt dat VVD en D66 de grote winnaars zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. De VVD van demissionair minister-president Mark Rutte blijft de grootste met naar schatting 35 zetels, en wint daarmee de vierde Tweede Kamerverkiezingen op rij. Met Sigrid Kaag als lijsttrekker stevent D66 af op een record van 24 zetels in de Tweede Kamer, en wordt daarmee de tweede partij van Nederland.

Ook buitenlandse media hebben het over het 'Kaag-effect' en onthalen haar partij als de 'enige toegewijde pro-EU partij’ uit Rutte III. De Europese pers stelt met verbazing vast dat de toeslagenaffaire Rutte niet geraakt heeft en dat de coronacrisis, als belangrijkste verkiezingsthema, mede zijn succes bepaald heeft. Ondanks de kritiek dat de Europese Unie weinig of niet aan bod kwam in de verkiezingscampagne, komt de pan-Europese partij Volt volgens de voorlopige prognose voor het eerst in de Tweede Kamer met 3 zetels. Het partijprogramma van Volt hamert vooral op meer Europese samenwerking.

Naast de overwinning van VVD en D66, zijn de belangrijkste verkiezingsconclusies tot nu toe het verlies van links en de groei van populistisch rechts. De linkse partijen GroenLinks en SP krijgen forse klappen, en PvdA blijft hangen op haar magere verkiezingsresultaat van 2017. Forum voor Democratie, JA21 en PVV behalen als populistisch-rechts blok samen voorlopig 29 zetels in de Kamer, ondanks licht verlies van de laatste. Deze partijen staan kritisch tegenover de EU. PVV en FvD pleiten zelfs voor een 'nexit', een uittrede van Nederland uit de Europese Unie.

Volgens berekeningen van PDC op basis van de voorlopige uitslag komen 60 nieuwkomers in de Tweede Kamer, waaronder twee Europarlementariërs van PvdA en JA21. Kati Piri, die als PvdA'er deel uitmaakt van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement, en JA21'er Derk-Jan Eppink, aangesloten bij de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers, zullen nu hun intrede maken in de Tweede Kamer en verlaten het Europees Parlement.

