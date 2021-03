EMA oordeelt over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca

donderdag 18 maart 2021 , 3:30

AMSTERDAM (ANP) - Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt donderdag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De deskundigen onderzoeken meldingen over stolselvorming in het bloed (trombose) in de dagen na de prik. Enkele Denen en Noren kregen naast trombose ook last van een tekort aan bloedplaatjes.

De Duitse gezondheidsautoriteiten voegden er later aan toe dat in hun land zeven mensen in de periode na de vaccinatie werden getroffen door een beroerte. Drie van hen zijn overleden.

Op 5 miljoen prikken gaat het om een klein aantal meldingen, zoveel is duidelijk. Voor zover bekend kregen in de Scandinavische landen zes mensen last van de combinatie van de twee bloedproblemen, enkele tientallen mensen kregen in de week na hun prik trombose.

De belangrijkste vraag voor de experts is of het vaccin de klachten heeft veroorzaakt - en wat dat dan betekent voor de verdere vaccinaties. Het kan ook toeval zijn. Trombose komt vaak voor en EMA zei dinsdag dat er niet meer gevallen lijken te zijn onder mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. Nederland en veel andere EU-landen namen echter het zekere voor het onzekere en legden de vaccinaties uit voorzorg stil. In het Verenigd Koninkrijk en België benadrukten politici en deskundigen op hun beurt hoe veilig het vaccin is.

EMA-directeur Emer Cooke liet dinsdag al weten dat ook haar organisatie nog steeds op het standpunt staat dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca "zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen". Het vaccin voorkomt immers in de meeste gevallen dat mensen ernstig ziek worden van het coronavirus, of eraan sterven.

Het veiligheidscomité beoordeelt in een versnelde procedure alle beschikbare informatie en zal "alle aanbevelingen doen die nodig zijn om risico's te minimaliseren en de gezondheid van patiënten te beschermen", aldus EMA.

