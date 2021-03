EU verlengt missie op zee tegen wapensmokkel Libië

woensdag 17 maart 2021 , 18:47

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie blijft twee jaar langer patrouilleren op de Middellandse Zee om de aanvoer van wapens naar Libië af te snijden. De EU hoopt de kersverse Libische regering van nationale eenheid zo een betere kans te geven om de burgeroorlog te bezweren.

De EU-landen zullen de verlenging van de militaire missie volgende week officieel bekrachtigen, zeggen EU-bronnen. De vier schepen en zes vliegtuigen van de zogeheten Irini-missie zijn inmiddels een jaar aan het werk. De missie zou deze maand aflopen.

Het tien jaar geleden ingestelde wapenembargo is tot dusver een fiasco, zeggen deskundigen. Libië verkeert haast al die tijd al in permanente burgeroorlog en dankzij buitenlandse beschermheren als Turkije, Egypte en Rusland is aan wapentuig zelden gebrek. Als de wapens blijven toestromen is het onbegonnen werk voor de nieuwe regering om een einde te maken aan het bloedvergieten, vreest de EU.

Irini controleert onder meer of schepen die op weg zijn naar Libië wapens aan boord hebben. Vorig jaar kwam het al eens tot een harde aanvaring met Turkije toen de EU-missie een Turks schip wilde inspecteren. Turkije en Qatar zijn steunpilaren van een van de twee partijen in het conflict. Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland steunen het andere kamp.

