Brussel dreigt export coronavaccins verder aan banden te leggen

woensdag 17 maart 2021 , 15:12

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU zal de export van coronavaccins blokkeren als de landen van bestemming coronavaccins of bestanddelen voor zichzelf blijven houden. Ook de uitvoer naar landen die al verder zijn met inenten kan mogelijk worden teruggeschroefd, waarschuwt de Europese Commissie. Ze noemt uitdrukkelijk het Verenigd Koninkrijk.

De EU ruziet al enige tijd met het VK over de uitvoer van coronavaccins. Tientallen miljoenen vaccins uit de EU gingen de hele wereld over, in de eerste plaats naar de Britten, maar omgekeerd ontving de EU geen enkel vaccin van Britse bodem. Ook niet toen de aanvoer van het Brits-Zweedse AstraZeneca begon te haperen.

De Europese Commissie wil "wederkerigheid", zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Als een land vaccins maakt maar die voor zichzelf houdt, maakt Brussel "export afhankelijk van hun graad van openheid". Bovendien ligt de vraag op tafel of het nog "proportioneel" is om vaccins te leveren aan landen die al veel meer mensen hebben gevaccineerd. "Alle opties liggen op tafel."

