AstraZeneca levert 70 miljoen vaccins in tweede kwartaal, niet 180 miljoen

BRUSSEL (ANP) - De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca levert in het tweede kwartaal opnieuw fors minder coronavaccins aan de Europese Unie dan volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen contractueel is vastgelegd. Het gaat om 70 miljoen doses in plaats van 180 miljoen, zei ze op een persconferentie in Brussel.

Het goede nieuws, aldus Von der Leyen, is dat de andere farmaceuten zich wel aan de afspraken houden. Ze verwacht dat de EU in het tweede kwartaal in totaal 360 miljoen doses krijgt, van Pfizer/BioNTech (200 miljoen), Moderna (35 miljoen), AstraZeneca (70 miljoen), plus het net goedgekeurde vaccin van Janssen (55 miljoen). Van dat laatste is één dosis genoeg.

Voor eind maart krijgt de EU in totaal 100 miljoen doses binnen van Pfizer en Moderna, die op tijd leveren, en van het sukkelende AstraZeneca. De vaccins die in de eerste helft van het jaar binnenkomen zijn genoeg om ruim 250 miljoen mensen volledig in te enten. Maar doordat de tweede prik wel even kan wachten, zouden heel wat meer van de ruim 350 miljoen volwassen inwoners in de EU nog voor de zomer hun eerste prik kunnen krijgen.

De Europese Commissie spoort de lidstaten aan voor 21 september 70 procent van de volwassen EU-burgers volledig te vaccineren. Dat gaat lukken, verzekert Von der Leyen.

De start van de inentingscampagne in de EU is door de tegenvallende leveringen wel moeilijk geweest, gaf de commissievoorzitter toe. AstraZeneca heeft "nog veel ruimte voor verbetering", zei ze scherp. Maar "nu moeten we ons op de zomer concentreren".

