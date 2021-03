Australië vraagt EU om miljoen vaccins voor crisis in buurland

woensdag 17 maart 2021 , 7:56

CANBERRA (ANP/RTR/DPA) - Australië gaat de Europese Unie vragen om een miljoen coronavaccins vrij te geven. Die moeten in Papoea-Nieuw-Guinea worden gebruikt om een ernstige uitbraak te bestrijden."We hebben ervoor betaald en we willen dat die vaccins hier worden geleverd, zodat we ons meest dichtstbijzijnde buurland kunnen ondersteunen", zei premier Scott Morrison.

De regering van Papoea-Nieuw-Guinea sloeg eerder deze week alarm over het snelgroeiende aantal coronabesmettingen. Regeringschef James Marape zei dat het coronavirus is "losgebroken". Waarnemers vrezen dat lokale ziekenhuizen mogelijk niet zijn opgewassen tegen het groeiende aantal patiënten.

Die situatie wordt in Australië met groeiende bezorgdheid gevolgd. Morrison sprak de vrees uit dat tijdens een ongecontroleerde uitbraak een nieuwe virusvariant kan ontstaan. Die zou zich dan weer over de regio kunnen verspreiden.

Australië komt het buurland nu te hulp en doneert 8000 coronavaccins. Premier Morrison beloofde dat een miljoen vaccins beschikbaar worden gesteld zodra die arriveren uit Europa. Daar blokkeerde Italië deze maand een levering van 250.000 coronavaccins aan Australië.

Een bron binnen de Australische regering zegt dat de EU die vaccinblokkade rechtvaardigde door te wijzen op het Australische succes bij de strijd tegen het coronavirus. Dat argument kan nu niet worden gebruikt, zegt de overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters.

De Australische regering laat ondertussen ook het reisverkeer van en naar Papoea-Nieuw-Guinea opschorten. Ook wordt een beroep gedaan op de Verenigde Staten, India en Japan om aanvullende hulp te regelen voor het land.

Terug naar boven