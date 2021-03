Europese Commissie presenteert voorstel voor 'coronapaspoort'

woensdag 17 maart 2021 , 8:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Een digitaal certificaat als bewijs dat de eigenaar tegen Covid-19 is ingeënt, of recent negatief is getest, of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting moet het mogelijk maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen. De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor een ‘coronapas’, dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Het uniforme, gestandaardiseerde digitale ‘vaccinatiepaspoort’ moet door alle EU-landen worden erkend en dezelfde informatie bevatten. Vooral de traditionele zuidelijke vakantielanden hopen dat het EU-certificaat snel kan worden ingevoerd zodat zij weer zonder poespas toeristen kunnen ontvangen. Die zijn cruciaal voor hun economie.

Demissionair premier Mark Rutte zei vorige maand nog het "te vroeg" te vinden voor besluiten over een coronapaspoort. Maar Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere uitjes weer zouden kunnen, zei hij toen.

Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet de EU nu beginnen met het opzetten van een digitaal systeem voor een reispas om te voorkomen dat in de zomer een groot deel van de bevolking is ingeënt maar de EU technisch en politiek niet in staat is om de deuren open te gooien. Tegelijk zijn er nog veel vragen, bijvoorbeeld of mensen na vaccinatie nog besmettelijk kunnen zijn. Dan zou alleen een bewijs van inenting mogelijk onvoldoende zijn. Von der Leyen rekent er echter op dat veel duidelijk wordt de komende drie of vier maanden, ook of er wel voldoende vaccins worden geleverd.

