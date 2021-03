Landen gaan AstraZeneca weer gebruiken bij positief oordeel EMA

dinsdag 16 maart 2021 , 18:47

ROME/PARIJS (ANP/RTR) - Europese landen willen het coronavaccin van AstraZeneca weer gaan gebruiken bij een positief oordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA. De Italiaanse premier Draghi zei na een gesprek met de Franse president Macron dat beiden waren overeengekomen de inentingen met AstraZeneca dan snel te hervatten.

Draghi noemde de voorlopige conclusies dinsdag van het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam "bemoedigend".

Experts van de EMA hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

Een reeks Europese landen, waaronder Nederland, is uit voorzorg tijdelijk gestopt met het toedienen van het bewuste vaccin. Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes.

Terug naar boven