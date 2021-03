Internationale samenwerking in toezicht op macht farmareuzen

dinsdag 16 maart 2021 , 18:39

BRUSSEL (ANP) - Toezichthouders van de Europese Unie gaan samenwerken met hun Amerikaanse, Britse en Canadese collega's om te voorkomen dat er te machtige farmareuzen ontstaan. De internationale 'marktmeesters' gaan hun kennis en expertise delen om beter te beoordelen of een volgende overname of fusie in deze branche wel een goed idee is, meldt de Europese Commissie.

De farmaceutische industrie heeft de afgelopen jaren een flinke reeks fusies en overnames doorgemaakt. Daardoor ontstaan steeds grotere multinationals. Die kunnen gemakkelijker de prijzen van bijvoorbeeld medicijnen en vaccins opdrijven of rivalen uit de markt drukken, waarschuwt de commissie. Ook worden ze minder geprikkeld om zich te verbeteren.

Nu de wereld in de coronacrisis zo afhankelijk blijkt van vaccins, geneesmiddelen en mondkapjes, ligt de sector nog meer onder de loep. De EU, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nu samen optrekken om "in deze cruciale markt" de marktwerking zo goed mogelijk te bewaken, aldus de commissie.

