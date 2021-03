Verenigd Koninkrijk, EU en Noorwegen eens over visquota

dinsdag 16 maart 2021 , 16:10

Bron: Paul van de Velde

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk is het eens geworden met de Europese Unie en Noorwegen over de visquota voor de Noordzee. Het is het eerste dergelijke akkoord sinds de brexit.

Vissers van zes belangrijke soorten Noordzeevis weten door de overeenkomst waar ze de komende tijd aan toe zijn. Dat stemt "heel tevreden", laat de Noorse visserijminister weten. De laatste handtekeningen moeten nog wel worden gezet, zegt een EU-bron.

Noorwegen maakt geen deel uit van de EU en maakt al sinds jaar en dag afspraken over de visvangst. Tegenwoordig is er ook een afzonderlijke plaats aan de onderhandelingstafel voor het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar uit de EU stapte en sinds de jaarwisseling de EU-regels ook niet langer volgt.

