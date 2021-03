Pfizer levert EU vóór de zomer 10 miljoen bestelde vaccins meer

dinsdag 16 maart 2021 , 15:43

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt vóór de zomer 10 miljoen doses extra binnen van het coronavaccin van Pfizer. Die zouden eigenlijk pas in de tweede helft van het jaar worden geleverd, maar de productie gaat voorspoediger dan verwacht. Van de vervroegde levering gaan minstens 389.000 doses naar Nederland.

"Dat kunnen er nog meer worden", laat een woordvoerder van coronaminister Hugo de Jonge weten. EU-landen kunnen voor de levering van het prijzige vaccin bedanken, waardoor Nederland en andere lidstaten extra kunnen vragen.

Nederland kreeg vorige week al te horen dat Pfizer nog deze maand 169.000 doses levert die eigenlijk later werden verwacht. Die maakten deel uit van een versnelde partij van 4 miljoen vaccins. Nederland kocht ook toen vaccins waar andere landen van afzagen.

Door de versnelling krijgt de EU in april, mei en juni meer dan 200 miljoen doses van het vaccin binnen, zegt de Europese Commissie. Het goede nieuws van Pfizer is een meevaller voor de EU, na de tegenslagen die vooral AstraZeneca keer op keer meldt.

"Ik weet hoe cruciaal het tweede kwartaal is voor de vaccinatieplannen in de lidstaten", zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Dit geeft lidstaten de ruimte om te manoeuvreren en mogelijk lacunes in de leveringen te vullen." Voor 21 september moet 70 procent van de volwassen EU-burgers ingeënt zijn, heeft de commissie zich ten doel gesteld. Dat wordt nog een hele toer.

De commissie blijft erop rekenen dat de EU in het tweede kwartaal in totaal 300 miljoen vaccins krijgt. Dat betekent dat de meevaller van Pfizer wordt weggestreept tegen een tegenvaller van een andere vaccinfabrikant.

De Amerikaanse farmaceut Pfizer, die het vaccin samen met het Duitse BioNTech ontwikkelde, schroefde in januari en februari het productievermogen flink op. Sindsdien levert het bedrijf steevast sneller dan was beloofd. De aanvoer van vooral het vaccin van AstraZeneca, waarop veel EU-landen aanvankelijk zwaarder inzetten, valt daarentegen keer op keer tegen.

Nederland kreeg de afgelopen maanden al meer dan 1,7 miljoen doses van Pfizer. Dat is het leeuwendeel van alle tot dusver door Nederland ontvangen vaccins van de verschillende farmaceuten.

