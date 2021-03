Zes EU-landen willen betere vaccinverdeling

dinsdag 16 maart 2021 , 15:40

Bron: © European Union, ????

WENEN (ANP/DPA) - De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz wil samen met een aantal bondgenoten dat de Europese Unie alsnog aan de slag gaat voor een gelijke verdeling van de coronavaccins. Dat moet namelijk eventuele politieke spanningen tussen de lidstaten wegnemen.

De bondskanselier zei dinsdag op een persconferentie in Wenen dat binnen de EU gewerkt moet worden aan een "correctiemechanisme" voor de in zijn ogen scheve verdeling van de vaccins. Wat dat precies moet inhouden, is niet duidelijk.

Bij de persconferentie waren ook de leiders van Bulgarije, Slovenië en Tsjechië aanwezig. Zij steunen, evenals Kroatië en Letland, Oostenrijk in de kwestie. Volgens de regeringsleiders staat voor dinsdagavond of woensdag een gesprek gepland met de EU-kopstukken Charles Michel en Ursula von der Leyen.

Kurz klaagde vrijdag dat vaccins niet op basis van inwonertal zouden worden verdeeld over de lidstaten. Hij wees er onder meer op dat Nederland beter is bedeeld dan Duitsland. Later bleek dat de vaccins die lidstaten niet bestellen naar een ander land kunnen gaan. Nederland zegt hier "maximaal" gebruik van te hebben gemaakt.

De kwestie heeft de al moeizame relaties in de Oostenrijkse regeringscoalitie verzuurd. Maandag moest vaccinatiecoördinator Clemens Martin Auer het veld ruimen, omdat hij zijn baas, de minister van Volksgezondheid, er niet op had geattendeerd dat het land extra vaccins had kunnen aankopen.

Terug naar boven