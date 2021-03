EMA ziet 'geen aanwijzingen' voor stollingsproblemen door vaccin

dinsdag 16 maart 2021 , 15:56

AMSTERDAM (ANP) - Experts van het Europees Geneesmiddelenbureau hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. EMA-directeur Emer Cooke maakte dat dinsdag bekend. Ze zei erbij dat het onderzoek nog loopt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

"We moeten eerst alle feiten grondig wetenschappelijk bestuderen, dat zijn we de Europese burgers verschuldigd", zei Cooke. Ze voegde eraan toe dat het EMA "nog steeds ervan overtuigd is dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen".

Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, zijn uit voorzorg tijdelijk gestopt met het toedienen van het bewuste vaccin. Het kabinet besloot de pauze in te lassen op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes.

Als je miljoenen mensen vaccineert, is het onvermijdelijk dat sommige mensen kort daarna bepaalde klachten ontwikkelen, legde Cooke uit. "Onze rol is om meldingen daarover snel te onderzoeken en te bepalen: is dit echt een bijwerking van het vaccin, of toeval?" Ze benadrukte dat de complicaties bij slechts "een zeer klein aantal mensen" zijn opgetreden.

Vorige week besloten Denemarken, Noorwegen en IJsland al het gebruik van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk te staken. Zondagavond deed het Nederlandse kabinet dat ook, maandag volgden onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. In België zien gezondheidsexperts in de meldingen geen reden om het prikken met AstraZeneca stil te leggen.

Sommige landen zijn alleen gestopt met één partij van AstraZeneca. Het gaat om de levering ABV5300, een pakket van 1 miljoen doses die zijn verdeeld over zeventien EU-lidstaten, waaronder Nederland. Het EMA denkt niet dat het aan die ene levering ligt, omdat er ook mensen ziek zijn geworden na vaccinatie uit een andere partij van AstraZeneca.

Cooke kon niet precies zeggen hoeveel mensen na vaccinatie bloedstollingsproblemen hebben gekregen. Het EMA meldde een paar dagen geleden dat er dertig gevallen bekend waren, onder de vijf miljoen mensen aan wie het vaccin is toegediend. Dat is exclusief het Verenigd Koninkrijk, waar ook al miljoenen mensen dit vaccin hebben gekregen. "Maar we weten dat dit cijfer niet meer klopt, want in het weekend zijn er nieuwe gevallen doorgegeven."

Bloedstollingsproblemen komen relatief vaak voor, benadrukte de EMA-directeur nog eens. Het is dus op zichzelf niet verwonderlijk dat ook een aantal van de miljoenen mensen die pas zijn gevaccineerd hier last van kunnen krijgen.

