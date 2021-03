EMA voert donderdag overleg over AstraZeneca-vaccin

maandag 15 maart 2021 , 18:38

AMSTERDAM (ANP) - Het Europees geneesmiddelenbureau EMA buigt zich donderdag over het AstraZeneca-vaccin. Dat heeft het EMA in een verklaring gemeld.

Nederland en meerdere Europese landen zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca. De landen nemen de maatregel na meldingen dat enkele mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen de klachten en het vaccin.

Een team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt dinsdag al bijeen om de beschikbare veiligheidsdata over het AstraZeneca-vaccin te bekijken. De bijeenkomst volgt op het besluit van landen het gebruik van het middel te onderbreken uit bezorgdheid over gevaarlijke bijwerkingen. De WHO onderhoudt over de kwestie nauw contact met het EMA.

