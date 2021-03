Hoe ziet de rest van Europa de Nederlandse verkiezingen? Een kijkje in het buitenland

maandag 15 maart 2021 , 13:12

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Europese media benaderen de komende Tweede Kamerverkiezingen grotendeels hetzelfde als hun Nederlandse tegenhangers, met Mark Rutte als de gedoodverfde winnaar.

Hierbij veronderstellen veel Europese kranten, zoals de Financial Times, dat er angstvallig wordt meegekeken vanuit de andere hoofdsteden. Door de eurosceptische reputatie die Rutte heeft opgebouwd zal volgens de buitenlandse media zijn vierde termijn in Brussel dan ook niet overal met gejuich worden ontvangen.

Verder benadrukken de kranten dat na het vertrek van Angela Merkel Rutte bijna de langst zittende regeringsleider zal zijn in de EU. Dit leidt hier en daar tot verbazing. Zo vraagt het Belgische De Standaard zich af waarom 'Nederland weer massaal op een man zonder visie stemt'.

Het is echter niet zo dat Rutte als enige de aandacht trekt. De Duitse Süddeutsche Zeitung besteedt net als veel internationale media in 2017 veel aandacht aan Geert Wilders en zijn populistische tegengeluid. Ook verbazen sommige media zich erover dat er in de verkiezingscampagne zo weing aandacht is voor de Europese Unie.

Bronnen:

- Le Monde

- Financial Times

- The Guardian

- Le Figaro

- Süddeutsche Zeitung

- De Standaard

- Frankfurter Allgemeine

Terug naar boven